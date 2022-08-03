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Красный Крест говорит, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 23:33
Красный Крест говорит, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя - Фото
Эвакуация украинских военных с Азовстали, Мариуполь (фото - Alexei Alexandrov/АР)

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность защитников Мариуполя, оказавшихся в руках врага, "потому что это не в наших силах".

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В МККК говорят, что в качестве нейтрального посредника способствовали безопасному выходу воинов из завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного внимания, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", – сказано в заявлении.

В МККК отметили, что у комитета все еще нет доступа ко всем военнопленным, в том числе содержащимся в Еленовке.

Вместе с тем там сообщили, что посетили СИЗО в Еленовке один раз, в мае этого года, чтобы доставить цистерны с водой. "Но у нас не было доступа к содержащимся там военнопленным на индивидуальной основе – в соответствии с методами работы МККК в местах содержания под стражей..." – заявили в организации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ООН и МККК обязались гарантировать сохранение жизни и здоровья украинских военнопленных с Азовстали.

  • В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.
  • Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. 
  • 3 августа в ГУР заявили, что россияне пытали военнопленных в Еленовке и убили их, чтобы скрыть свои преступления. 
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН создает группу для изучения взрыва.
Вадим Ребрина
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Еленовка мккк
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