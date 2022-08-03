Красный Крест говорит, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность защитников Мариуполя, оказавшихся в руках врага, "потому что это не в наших силах".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В МККК говорят, что в качестве нейтрального посредника способствовали безопасному выходу воинов из завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного внимания, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", – сказано в заявлении.

В МККК отметили, что у комитета все еще нет доступа ко всем военнопленным, в том числе содержащимся в Еленовке.

Вместе с тем там сообщили, что посетили СИЗО в Еленовке один раз, в мае этого года, чтобы доставить цистерны с водой. "Но у нас не было доступа к содержащимся там военнопленным на индивидуальной основе – в соответствии с методами работы МККК в местах содержания под стражей..." – заявили в организации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ООН и МККК обязались гарантировать сохранение жизни и здоровья украинских военнопленных с Азовстали.

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.

Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

3 августа в ГУР заявили, что россияне пытали военнопленных в Еленовке и убили их, чтобы скрыть свои преступления.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН создает группу для изучения взрыва.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.