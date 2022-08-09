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Смерть азовца в СИЗО оккупантов. Лубинец предположил, что пленный мог умереть месяц назад

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 17:11
Смерть азовца в СИЗО оккупантов. Лубинец предположил, что пленный мог умереть месяц назад - Фото
Дмитрий Лубинец (скриншот видео канала Рада)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире общенационального телемарафона предположил, что украинский военнопленный, о смерти которого сегодня сказали российские пропагандисты, мог умереть в СИЗО оккупантов еще месяц назад, и РФ специально обнародовала эту информацию перед завтрашним судилищем.

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Сегодня российские пропагандисты заявили о смерти украинского военнопленного, который оборонял Мариуполь на Азовстали. Он умер в СИЗО на оккупированной территории Донецкой области – россияне заявляют, что якобы из-за наркотиков, и они "спровоцировали осложнения хронических заболеваний".

Лубинец сказал, что украинская сторона обратилась в Красный Крест, чтобы узнать, что произошло на самом деле, и при каких обстоятельствах умер военнопленный. Однако на данный момент у украинской стороны нет никаких данных – неизвестна даже фамилия умершего.

"Единственное, на что я хотел бы обратить внимание: только сегодня, 9 августа, появилась информация о смерти, хотя отмечается, что "он умер в следственном изоляторе "республики" до завершения расследования уголовного дела". А передали они это якобы завершенное уголовное дело еще 5 июля. То есть мы можем предполагать, что наш военнослужащий, который пребывал в плену российской стороны, умер еще месяц назад", – сказал омбудсмен.

По мнению Лубинца, из-за того, что завтра РФ собирается устроить судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе, россияне решили накануне обнародовать информацию о смерти.

Он подчеркнул, что "суд" россияне начали только 1 августа, а 10 уже хотят вынести решения, и именно перед этим появляется информация о смерти военнопленного: "Не для того ли, чтобы, возможно, на основании каких-то показаний этого уже умершего человека, нашего героя, строить какие-то свои официальные бумаги и прописывать этот приговор?".

Он добавил, что это предположение, но РФ продолжает нарушать все возможные конвенции, не отдает Украине пленных и все так же не допускает туда представителей Красного Креста.

  • 6 августа мэрия Мариуполя сообщила, что оккупанты устанавливают клетки в филармонии Мариуполя, чтобы провести показательное судилище над защитниками Украины в сентябре.

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Оксана Житнюк
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плен мариуполь пленный военнопленный азовсталь Дмитрий Лубинец
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