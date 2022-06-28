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Обмен пленными. Украина вернула 17 человек – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 14:49
Обмен пленными. Украина вернула 17 человек – ГУР - Фото
Илюстративное фото (Фото - ЕРА)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Домой вернулись 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат, и один гражданский.

Пятеро освобожденных – тяжелораненые и требуют неотложного лечения.

Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается, сообщили в ГУР.

Читайте также: Украина вернула тела еще 46 погибших защитников Мариуполя – ГУР

Мария Макуха
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война обмен пленными
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