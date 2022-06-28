Обмен пленными. Украина вернула 17 человек – ГУР

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Домой вернулись 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат, и один гражданский.

Пятеро освобожденных – тяжелораненые и требуют неотложного лечения.

Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается, сообщили в ГУР.

Читайте также: Украина вернула тела еще 46 погибших защитников Мариуполя – ГУР

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.