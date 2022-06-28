UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина вернула тела еще 46 погибших защитников Мариуполя – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 14:15
Украина вернула тела еще 46 погибших защитников Мариуполя – ГУР - Фото
Разрушенный россиянами Мариуполь (Фото - полк "Азов")

Состоялся обмен телами погибших военнослужащих, в ходе которого Украина вернула тела 46 погибших защитников Мариуполя. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обмен по формуле "40 на 46" состоялся в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что возвращены тела 11 защитников Мариуполя, 21 – Азовстали, 14 – пгт Старый Крым Мариупольской громады. Всех погибших героев похоронят с должными почестями.

Работа по возвращению тел погибших защитников и украинских пленных продолжается, пишет ГУР.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшие гур мариуполь обмен азовсталь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 