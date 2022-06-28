Украина вернула тела еще 46 погибших защитников Мариуполя – ГУР

Состоялся обмен телами погибших военнослужащих, в ходе которого Украина вернула тела 46 погибших защитников Мариуполя. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Обмен по формуле "40 на 46" состоялся в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что возвращены тела 11 защитников Мариуполя, 21 – Азовстали, 14 – пгт Старый Крым Мариупольской громады. Всех погибших героев похоронят с должными почестями.

Работа по возвращению тел погибших защитников и украинских пленных продолжается, пишет ГУР.

23 июня начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона сказал, что "в ближайшее время" может состояться обмен части попавших в плен защитников Азовстали.

Сергей Бережной

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