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Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 19:45
Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен - Фото
Пленные россияне (Иллюстративное фото - СБУ)

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы об урегулировании процедуры обмена военнопленных. Изменения предусматривают освобождение от наказания военнопленных, которые идут на обмен. Законопроект принят в целом, сообщается на сайте Рады.

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За законопроект проголосовали 296 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что в связи с полномасштабным вторжением РФ и введением военного положения стала насущной необходимость оперативно решать вопрос об обмене обвиняемых или осужденных лиц из числа военнопленных.

Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного".

В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания.

Также предусмотрены изменения в УПК – он дополняется новой статьей 201 об отмене следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение обменять военнопленного.

  • По состоянию на 11 июля около 7200 украинских военнослужащих считались пропавшими без вести, многие из них – в плену.

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Оксана Житнюк
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