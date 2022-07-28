Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен
Верховная Рада внесла изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы об урегулировании процедуры обмена военнопленных. Изменения предусматривают освобождение от наказания военнопленных, которые идут на обмен. Законопроект принят в целом, сообщается на сайте Рады.
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За законопроект проголосовали 296 народных депутатов.
В пояснительной записке сказано, что в связи с полномасштабным вторжением РФ и введением военного положения стала насущной необходимость оперативно решать вопрос об обмене обвиняемых или осужденных лиц из числа военнопленных.
Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного".
В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания.
Также предусмотрены изменения в УПК – он дополняется новой статьей 201 об отмене следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение обменять военнопленного.
- По состоянию на 11 июля около 7200 украинских военнослужащих считались пропавшими без вести, многие из них – в плену.
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