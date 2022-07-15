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Украинцев призывают не распространять информацию о пленных ВСУ: это может навредить обмену

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 13:36
Украинцев призывают не распространять информацию о пленных ВСУ: это может навредить обмену - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Украинцев призывают не распространять информацию о попавших в плен военнослужащих ВСУ, так как это может навредить как самим пленным, так и их подразделению. Обращение опубликовано на сайте Главного управления разведки Минобороны, которое занимается вопросами обмена пленными.

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Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что публичное распространение информации о пленных может навредить процессу обмена.

"Информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного лица могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен", – сказано в сообщении.

Также в ГУР подчеркнули, что распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен несет угрозу не только самому пленному, но его боевым побратимам и подразделению.

Украинцев, потерявших связь с близкими, призывают обращаться по телефонам:

+380954127424 (штаб по вопросам обращения с военнопленными, с 10:00 до 16:00);

(044) 287 81 65 или 1648 (Национальное информационное бюро);

+380676508332 или +380980873601 (Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ);

+380894201866 (Нацполиция);

0 800 300 155 (Красный Крест).

  • 29 июня Украина вернула из плена 144 украинских военных, среди них 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 военных сержантского и старшинского состава.

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Оксана Житнюк
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гур плен пленные
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