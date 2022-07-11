7200 украинских военных считаются пропавшими без вести, многие в плену – уполномоченный

В Украине более 7000 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, передает Суспильне.

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"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дают ВСУ. ВСУ дают данные о 2000 пропавших военных. Наш колл-центр имеет ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняющаяся МВД. – Ред.), и там также есть пропавшие без вести. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали", – сказал Котенко.

По его словам, большинство из пропавших военных находятся в плену.

Он привел в пример 1 батальон 36 бригады: "Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы", – сказал Котенко.

29 июня Украина вернула из плена 144 украинских военных, среди них 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 военных сержантского и старшинского состава.

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Оксана Житнюк

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