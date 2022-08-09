UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ готовит судилище над защитниками Украины. Подоляк хочет "жесткой позиции" от ООН и МККК

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 13:28
РФ готовит судилище над защитниками Украины. Подоляк хочет
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Организацию Объединенных Наций и Красный Крест отреагировать на попытки оккупантов провести "трибунал" над украинскими военнопленными в Мариуполе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подоляк заявил, что "любые трибуналы в квазиюрисдикциях – это пропагандистское шоу для внутреннего потребления".

"Попытка провести судилище над украинскими пленными – это военное преступление и нарушение Женевской конвенции. ООН и МККК должны жестко заявить позицию. Еще не поздно вернуть уважение к этим аббревиатурам", – заявил Подоляк.

Ранее главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин заявил, что оккупанты готовят "трибунал" над украинскими военнопленными, он "неизбежен", и первый из таких пройдет в Мариуполе.

  • 6 августа мэрия Мариуполя сообщила, что оккупанты устанавливают клетки в филармонии Мариуполя, чтобы провести показательное судилище над защитниками Украины в сентябре.

Читайте также: Россияне не собирались менять пленных из Еленовки, для сокрытия пыток их убили — разведка

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
суд плен мариуполь военнопленные трибунал михаил подоляк денис пушилин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 