РФ готовит судилище над защитниками Украины. Подоляк хочет "жесткой позиции" от ООН и МККК

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Организацию Объединенных Наций и Красный Крест отреагировать на попытки оккупантов провести "трибунал" над украинскими военнопленными в Мариуполе.

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Подоляк заявил, что "любые трибуналы в квазиюрисдикциях – это пропагандистское шоу для внутреннего потребления".

"Попытка провести судилище над украинскими пленными – это военное преступление и нарушение Женевской конвенции. ООН и МККК должны жестко заявить позицию. Еще не поздно вернуть уважение к этим аббревиатурам", – заявил Подоляк.

Ранее главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин заявил, что оккупанты готовят "трибунал" над украинскими военнопленными, он "неизбежен", и первый из таких пройдет в Мариуполе.

6 августа мэрия Мариуполя сообщила, что оккупанты устанавливают клетки в филармонии Мариуполя, чтобы провести показательное судилище над защитниками Украины в сентябре.

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Оксана Житнюк

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