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Генсек ООН создал комиссию по расследованию теракта в Еленовке: кто в нее вошел

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 20:05
Генсек ООН создал комиссию по расследованию теракта в Еленовке: кто в нее вошел - Фото
Еленовка

Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Еленовке, в результате которого погибли около 40 украинских военнопленных. Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций.

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Как и сообщалось ранее, ее возглавил бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз, бывший командующий миротворческой миссией ООН в ДР Конго (2013-2015 годы) и миссией ООН по стабилизации в Гаити (2007-2009 годы). В общей сложности он имеет 45-летний опыт в сфере безопасности.

Ему будут помогать Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии, бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В 2007-2009 годах она была министром иностранных дел Исландии, в 1994-2003 – главой города Рейкьявик. В последнее время – заместительница специального представителя генсека ООН по вопросам Ирака.

Третьим членом комиссии стал Иссуфу Якубу из Нигера с многолетним опытом работы полицейской службы. В последнее время он был комиссаром полиции в многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали (2016-2021 годы), а до этого участвовал в операции ООН в Бурунди и служил в полиции Нигера.

Миссия должна установить факты теракта в Еленовке и доложить о них генеральному секретарю после завершения своей работы.
  • 29 июля российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса.
  • В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, происходивших по приказу российского командования и террористов "ЛДНР".
  • По данным Офиса генпрокурора, россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены.
Андрей Водяный
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Антониу Гутерриш ООН Еленовка
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