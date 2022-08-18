UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ООН создает миссию по расследованию теракта в Еленовке. Ее возглавит бразильский генерал

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 20:20
ООН создает миссию по расследованию теракта в Еленовке. Ее возглавит бразильский генерал - Фото
Еленовка

Генсек ООН Антониу Гутерриш после переговоров во Львове заявил, что Организация инициирует миссию по расследованию теракта в оккупированной Еленовке, в результате которого погибли около 40 украинских военнопленных. Об этом сообщает "Громадське радіо", в распоряжении которого есть текст заявления Гутерриша.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"То, что произошло в колонии Еленовки, неприемлемо. Все военнопленные защищены интернациональным гуманитарным правом. Международный комитет Красного Креста должен иметь к ним доступ. По просьбе правительств Украины и РФ я решил начать миссию по поиску фактов. Украина и РФ знают о сроках и команде", – сказал Гутерриш.

По его словам, миссию возглавит генерал Карлос дос Сантос Крус из Бразилии, который был командующим миротворческими операциями ООН и имеет 40-летний опыт в сфере безопасности.

"Мы продолжим работать над получением необходимых гарантий, чтобы обеспечить доступ к месту событий и другим требуемым локациям. Проще говоря, наша цель – собрать факты. Для этого команда должна получить и проанализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без вмешательства любой стороны", – сказал генсек ООН.

  • 29 июля российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР. 
  • По данным Офиса генпрокурора, россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш ООН Еленовка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 