ООН создает миссию по расследованию теракта в Еленовке. Ее возглавит бразильский генерал

Генсек ООН Антониу Гутерриш после переговоров во Львове заявил, что Организация инициирует миссию по расследованию теракта в оккупированной Еленовке, в результате которого погибли около 40 украинских военнопленных. Об этом сообщает "Громадське радіо", в распоряжении которого есть текст заявления Гутерриша.

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"То, что произошло в колонии Еленовки, неприемлемо. Все военнопленные защищены интернациональным гуманитарным правом. Международный комитет Красного Креста должен иметь к ним доступ. По просьбе правительств Украины и РФ я решил начать миссию по поиску фактов. Украина и РФ знают о сроках и команде", – сказал Гутерриш.

По его словам, миссию возглавит генерал Карлос дос Сантос Крус из Бразилии, который был командующим миротворческими операциями ООН и имеет 40-летний опыт в сфере безопасности.

"Мы продолжим работать над получением необходимых гарантий, чтобы обеспечить доступ к месту событий и другим требуемым локациям. Проще говоря, наша цель – собрать факты. Для этого команда должна получить и проанализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без вмешательства любой стороны", – сказал генсек ООН.

29 июля российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.

По данным Офиса генпрокурора, россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены.

Вадим Ребрина

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