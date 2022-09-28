Пленные. Продолжаются переговоры для обмена всех на всех – Буданов
Украина продолжает переговоры для обмена всех пленных. Об этом сообщил на встрече с семьями пленных руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает Координационный штаб.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Буданова, продолжаются переговоры в формате "всех на всех". Также идет работа над отдельными обменами, пример этого – недавнее возвращение 215 военных, в том числе защитников Азовстали.
Многие вещи сейчас рассказать нельзя, можно будет только после возвращения всех воинов, отметил секретарь штаба Дмитрий Усов.
"Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21-го числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости до реабилитации и восстановления", – заверил Буданов.
Читайте также: Интервью | Сестра командира "Волыны": "Об обмене я узнала ночью. Сергей позвонил мне из Турции"
На встрече речь шла не только о пограничниках, морпехах, разведчиках, нацгвардейцах и военных. Также говорили о возвращении нонкомбатантов (медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты) и тех защитниках, которые попали в плен на оккупированных территориях в 2014-2016 годах.
Координационный штаб также работает над созданием карточек военнопленных. Это будут личные карточки, по которым родственники смогут отслеживать их статус.
- Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.
- России отдали подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука и еще 55 оккупантов.
Читайте также: Тема дня | Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны
Комментарии