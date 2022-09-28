Пленные. Продолжаются переговоры для обмена всех на всех – Буданов

Украина продолжает переговоры для обмена всех пленных. Об этом сообщил на встрече с семьями пленных руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает Координационный штаб.

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По словам Буданова, продолжаются переговоры в формате "всех на всех". Также идет работа над отдельными обменами, пример этого – недавнее возвращение 215 военных, в том числе защитников Азовстали.

Многие вещи сейчас рассказать нельзя, можно будет только после возвращения всех воинов, отметил секретарь штаба Дмитрий Усов.

"Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21-го числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости до реабилитации и восстановления", – заверил Буданов.

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На встрече речь шла не только о пограничниках, морпехах, разведчиках, нацгвардейцах и военных. Также говорили о возвращении нонкомбатантов (медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты) и тех защитниках, которые попали в плен на оккупированных территориях в 2014-2016 годах.

Координационный штаб также работает над созданием карточек военнопленных. Это будут личные карточки, по которым родственники смогут отслеживать их статус.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

России отдали подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука и еще 55 оккупантов.

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Марко Сировой

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