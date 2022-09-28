UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пленные. Продолжаются переговоры для обмена всех на всех – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 18:08
Пленные. Продолжаются переговоры для обмена всех на всех – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео Bihus.Info/YouTube)

Украина продолжает переговоры для обмена всех пленных. Об этом сообщил на встрече с семьями пленных руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает Координационный штаб.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Буданова, продолжаются переговоры в формате "всех на всех". Также идет работа над отдельными обменами, пример этого – недавнее возвращение 215 военных, в том числе защитников Азовстали.

Многие вещи сейчас рассказать нельзя, можно будет только после возвращения всех воинов, отметил секретарь штаба Дмитрий Усов.

"Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21-го числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости до реабилитации и восстановления", – заверил Буданов.

Читайте также: Интервью | Сестра командира "Волыны": "Об обмене я узнала ночью. Сергей позвонил мне из Турции"

На встрече речь шла не только о пограничниках, морпехах, разведчиках, нацгвардейцах и военных. Также говорили о возвращении нонкомбатантов (медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты) и тех защитниках, которые попали в плен на оккупированных территориях в 2014-2016 годах.

Координационный штаб также работает над созданием карточек военнопленных. Это будут личные карточки, по которым родственники смогут отслеживать их статус.   

Читайте также: Тема дня | Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война разведка гур обмен пленные Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 