Из плена вернулись еще шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских – видео

Состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Из плена вернулись офицеры Алексей Булахов и Николай Костенко, солдаты Герасименко Людмила и Иван Земляной, гражданские Виктория Андруша и Яна Майборода.

Военные участвовали в боях за Мариуполь.

Гражданских – Викторию Андрушу и Яну Майбороду – оккупанты забрали за то, что в их телефонах были данные о вражеской технике, в том числе фотографии техники РФ на территории Чернобыльской зоны.

"Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", – написал Ермак.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, Украина продолжает переговоры по обмену всех пленных.

Читайте также: "Без преувеличения – исторический момент". СБУ показала видео обмена украинских пленных

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.