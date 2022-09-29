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Из плена вернулись еще шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 14:43
Из плена вернулись еще шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских – видео - Фото
Фото: t.me/ermaka2022

Состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Из плена вернулись офицеры Алексей Булахов и Николай Костенко, солдаты Герасименко Людмила и Иван Земляной, гражданские Виктория Андруша и Яна Майборода.

Военные участвовали в боях за Мариуполь.

Гражданских – Викторию Андрушу и Яну Майбороду – оккупанты забрали за то, что в их телефонах были данные о вражеской технике, в том числе фотографии техники РФ на территории Чернобыльской зоны.

"Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", – написал Ермак.

  • Как сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, Украина продолжает переговоры по обмену всех пленных.

Читайте также: "Без преувеличения – исторический момент". СБУ показала видео обмена украинских пленных

Вадим Ребрина
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обмен андрей ермак
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