Из плена вернулись еще шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских – видео
Состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись шесть украинцев: четверо морпехов и двое гражданских. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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Из плена вернулись офицеры Алексей Булахов и Николай Костенко, солдаты Герасименко Людмила и Иван Земляной, гражданские Виктория Андруша и Яна Майборода.
Военные участвовали в боях за Мариуполь.
Гражданских – Викторию Андрушу и Яну Майбороду – оккупанты забрали за то, что в их телефонах были данные о вражеской технике, в том числе фотографии техники РФ на территории Чернобыльской зоны.
"Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", – написал Ермак.
- Как сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, Украина продолжает переговоры по обмену всех пленных.
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