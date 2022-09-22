Служба безопасности Украины опубликовала видео о состоявшемся вечером 21 сентября обмене пленными, в рамках которого были освобождены 215 украинцев.

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"Это без преувеличения – исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали: о них не забудут и обязательно вернут домой", – отметили в СБУ.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 213 военных, половина из которых – бойцы полка "Азов". Также из плена РФ вернули двух гражданских. Среди освобожденных – известные командиры и бойцы, в частности "Редис", "Калина" и "Волына".

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал поименный список всех 215 освобожденных из плена РФ.

Также известно об освобождении из плена 10 иностранцев, захваченных оккупантами в Украине.

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200 военнослужащих Украина вернула из плена в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. За пятерых украинских командиров Украина отдала РФ 55 российских военных.

По договоренности, пятеро командиров из числа защитников Мариуполя будут "гостями Эрдогана" до конца войны.

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Оксана Житнюк

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