Из плена вернулись 52 украинца. Среди них двое азовцев, хирурги и моряк со Змеиного: видео
В рамках очередного обмена домой вернулись 52 украинца – военные, медики, гражданские. Среди них двое защитников Мариуполя из полка "Азов". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Среди освобожденных – 12 бойцов Нацгвардии, включая двух азовцев, 18 бойцов Военно-морских сил, восемь из Госпогранслужбы, девять из теробороны, трое воинов ВСУ и двое гражданских.
По словам Ермака, удалось обменять:
- начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали",
- молодого военного хирурга 65 военного мобильного госпиталя,
– морского пехотинца, жена которого недавно вышла из плена,
– добровольца из Мариуполя "с символической фамилией Москва",
– моряка с острова Змеиный,
– военных, взятых в плен в Чернобыльской зоне.
Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет. Часть из них имеют боевые ранения или хронические болезни, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
Там также опубликовали видео, как экс-пленные выбрасывают сухпайки российской оккупационной армии, которые они несли в руках.
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