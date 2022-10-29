Из плена вернулись 52 украинца. Среди них двое азовцев, хирурги и моряк со Змеиного: видео

В рамках очередного обмена домой вернулись 52 украинца – военные, медики, гражданские. Среди них двое защитников Мариуполя из полка "Азов". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Среди освобожденных – 12 бойцов Нацгвардии, включая двух азовцев, 18 бойцов Военно-морских сил, восемь из Госпогранслужбы, девять из теробороны, трое воинов ВСУ и двое гражданских.

По словам Ермака, удалось обменять:

- начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали",

- молодого военного хирурга 65 военного мобильного госпиталя,

– морского пехотинца, жена которого недавно вышла из плена,

– добровольца из Мариуполя "с символической фамилией Москва",

– моряка с острова Змеиный,

– военных, взятых в плен в Чернобыльской зоне.

Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет. Часть из них имеют боевые ранения или хронические болезни, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Там также опубликовали видео, как экс-пленные выбрасывают сухпайки российской оккупационной армии, которые они несли в руках.

17 октября Украина вернула из российского плена 108 женщин, большинство из которых – военные.

Вадим Ребрина

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