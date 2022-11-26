Защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС. Еще 12 украинцев освобождены из плена россиян: видео

Из российского плена удалось освободить еще 12 украинцев. Об этом сообщают глава Офиса президента Андрей Ермак, Координационный штаб по обращению с военнопленными и Служба безопасности Украины.

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Ермак написал, что в рамках очередного обмена пленными удалось вернуть домой четырех бойцов Военно-морских сил, двух нацгвардейцев, двух пограничников, одного бойца ТрО, а также трех гражданских – это супружеская пара и мужчина, которые считались пропавшими без вести.

Среди военных – два офицера, а также семь рядовых и сержантов.

"Домой едут воины, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", – сообщил глава ОП.

Он подчеркнул, что суммарно за последнюю неделю удалось вернуть домой 98 украинцев, и работа над освобождением всех пленных продолжается.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что самому младшему из освобожденных защитников 27 лет, самому старшему – 47. Минимум у пятерых из освобожденных есть ранения или болезни.

23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев.

24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны.

Оксана Житнюк

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