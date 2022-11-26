Защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС. Еще 12 украинцев освобождены из плена россиян: видео

Из российского плена удалось освободить еще 12 украинцев. Об этом сообщают глава Офиса президента Андрей Ермак, Координационный штаб по обращению с военнопленными и Служба безопасности Украины.
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Ермак написал, что в рамках очередного обмена пленными удалось вернуть домой четырех бойцов Военно-морских сил, двух нацгвардейцев, двух пограничников, одного бойца ТрО, а также трех гражданских – это супружеская пара и мужчина, которые считались пропавшими без вести.
Среди военных – два офицера, а также семь рядовых и сержантов.
"Домой едут воины, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", – сообщил глава ОП.
Он подчеркнул, что суммарно за последнюю неделю удалось вернуть домой 98 украинцев, и работа над освобождением всех пленных продолжается.
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что самому младшему из освобожденных защитников 27 лет, самому старшему – 47. Минимум у пятерых из освобожденных есть ранения или болезни.
- 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев.
- 24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны.
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