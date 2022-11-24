Из российского плена вернули 50 украинских воинов: видео

Сегодня Украине удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Среди освобожденных двое офицеров и 48 рядовых и сержантов.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленников из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", – написал Ермак.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что по меньшей мере девять из освобожденных имеют ранения. Самому старшему из освобожденных защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.

23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев

Вадим Ребрина

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