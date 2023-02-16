Из российского плена вернулись 100 военных, в том числе с Азовстали, и один гражданский

В Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военных и один гражданский. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и один гражданский", – написал Ермак.

Как он сообщил, среди освобожденных – нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ, из них 94 – защитники Мариуполя, включая 63 воина из Азовстали", многие из них были ранены.

Ермак подчеркнул, что работа над возвращением защитников Украины из плена продолжается.

"Вернем домой всех", – написал он.

Как сообщил Координационный центр по обращению с военнопленными, вернувшийся в Украину гражданский – первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк. Он отказался сотрудничать с оккупантами и был похищен 19 марта 2022 года. В плену он пробыл 333 дня.

В этот раз все освобожденные – рядовой и сержантский состав. Среди них 46 служащих Военно-морских сил, 29 – Государственной пограничной службы, 12 – Нацгвардии, восемь – ВСУ, пятеро – из Теробороны.

30 декабря 2022 года советник – уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что на этот момент известно о 3392 защитниках, которые находятся в российском плену.

Перед Новым годом из российского плена удалось освободить еще 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта, а также бойцы территориальной обороны Славутича.

8 января 2023 года Украина вернула из российского плена 33 офицеров и 17 рядовых.

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Сергій Бережний

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