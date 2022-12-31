Обмен пленными. Перед Новым годом Украина вернула домой еще 140 военнослужащих – фото

Перед Новым годом из российского плена удалось освободить еще 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но и возвращаем наших людей", – написал Ермак, подчеркнув, что состоялся очередной крупный обмен пленными.

Среди 140 освобожденных украинцев – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы территориальной обороны из Славутича, причем отцы и сыновья, вместе находившиеся в плену, а также военнослужащие, которые держали оборону на Бахмутском направлении.

Ермак подчеркнул, что всего сегодня удалось освободить 82 бойцов ВСУ, 15 бойцов ТрО, 22 нацгвардейцев, 11 военнослужащих ВМС и 10 пограничников.

Это 132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера, 118 сержантов и солдат.

14 декабря домой вернулись 64 бойца Сил обороны Украины, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, в том числе за Бахмут, Соледар и Зайцево: офицеры, рядовые и сержанты.

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Оксана Житнюк

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