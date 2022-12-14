Домой из плена вернулись свыше 60 бойцов, защищавших восток, в том числе американец – фото
14.12.2022, 12:58
Фото: t.me/ermaka2022
Домой вернулись 64 бойца Сил обороны Украины, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе за Бахмут, Соледар и Зайцево: офицеры, рядовые и сержанты. Об этом сообщил, приложив фото, глава Офиса президента Андрей Ермак.
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59 освобожденных пленных – представители ВСУ, еще пятеро – бойцы территориальной обороны.
Удалось также освободить гражданского американца, который помогал защитникам – это 35-летний Мурекези Суэди.
Его оккупанты захватили еще в июне в Херсоне якобы "за участие в проукраинских митингах".
Также на щите вернулись четверо погибших военнослужащих, добавил глава ОП.
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