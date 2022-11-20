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Видео с якобы расстрелом военнопленных РФ вбросила для ухода от ответственности – Лубинец

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 16:31
Видео с якобы расстрелом военнопленных РФ вбросила для ухода от ответственности – Лубинец - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Ukrinform)

Попытки России обвинить ВСУ в расстреле добровольно сдавшихся в плен военнослужащих РФ беспочвенны, более того – фрагменты видео, на которые Россия ссылается, показывают, что очередное военное преступление в этом случае совершили россияне. Об этом заявил в Telegram уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

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Лубинец считает, что из опубликованных фрагментов видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно заключить, что россияне, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, совершили военное преступление — открыли огонь на поражение по военным ВСУ.

Он указал, что в этом случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, они ведут бой и прибегают к вероломству. Ответный огонь по ним не является военным преступлением.

"Напротив, те, кто пожелал воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны", – написал омбудсмен.

Он подчеркнул, что переключить таким образом внимание с военных преступлений, совершенных Россией в Украине, не получится. "Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", – написал Лубинец.

Ранее Минобороны РФ на основе опубликованного ими видео обвинило ВСУ в якобы расстреле российских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен в Луганской области. На записи россияне якобы сдаются в плен, однако один из них открывает огонь в сторону ВСУ.

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Сергій Бережний
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пропаганда россии военнопленные Дмитрий Лубинец провокация рф
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