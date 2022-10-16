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Зеленский: Чтобы освободить из плена всех наших, нужно брать в плен больше россиян видео

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 22:58
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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Каждый, кто берет в плен российских военнослужащих, обеспечивает Украине возможность освобождать из застенков РФ наших героев. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент отдельно поблагодарил подразделения ВСУ, которые в ходе наступления "существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой".

"Мы помним о наших людях, которых удерживают в России. Мы должны освободить их и должны освободить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов – как можно больше", – сказал Зеленский.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский военнопленные
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