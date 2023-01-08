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Украина вернула 33 офицера и 17 рядовых из российского плена – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 16:45
Украина вернула 33 офицера и 17 рядовых из российского плена – фото - Фото
Фото - Telegram Омбудсман Дмитро Лубінець

Украина вернула из российского плена 50 воинов. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен написал, что среди освобожденных 33 офицера и 17 рядовых и сержантов ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС и ССО.

"Возвращаем людей, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления из-под Бахмута, а также с Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где шли бои", – пишет Лубинец.

Все освобожденные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

Фото – Telegram Омбудсман Дмитро Лубінець


Сегодня Лубинец сообщил, что в Турции через несколько дней должна пройти встреча омбудсменов Украины и России, основной темой которой станет обмен военнопленными.

  • 30 декабря 2022 года советник – уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что на этот момент известно о 3392 защитниках, которые находятся в российском плену.
  • Перед Новым годом из российского плена удалось освободить еще 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта, а также бойцы территориальной обороны Славутича. 
Сергій Бережний
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омбудсмен обмен обмен пленными военнопленные Дмитрий Лубинец
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