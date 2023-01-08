Обмен пленными: переговоры омбудсменов РФ и Украины пройдут в Турции

В Турции через несколько дней должна пройти встреча омбудсменов Украины и России, основной темой которой станет обмен военнопленными. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Лубинец заявил, что его встреча в российским обмудсменом Татьяной Москальковой запланирована "через несколько дней" в Турции.

"Главный вопрос, который будем обсуждать – возвращение наших героев и героинь. Отдельно будем ставить вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово захватила на временно оккупированных территориях", – написал омбудсмен.

Лубинец также отметил, что на эти переговоры у Украины "амбициозные планы", но при этом неизвестно, как поведет себя российская сторона, хотя есть "положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос".

30 декабря 2022 года советник-уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что на этот момент известно о 3 392 защитниках, которые находятся в российском плену.

Перед Новым годом из российского плена удалось освободить еще 140 украинцев, среди которых есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского участка фронта, а также бойцы территориальной обороны Славутича.

Сергій Бережний

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