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28.03.2023, 17:47

Медицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиян

Цей матеріал також доступний українською
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Медицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиян
Медицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиян
Медицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиянМедицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиян

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ на доклад ООН показал фото из лагеря для военнопленных россиян в Украине. Он подчеркнул, что Украина придерживается Женевских конвенций и международного права.

24 марта Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представила доклад по обращению с военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер возложила ответственность за нарушение на "обе стороны конфликта".

Тогда Лубинец в ответ удивился, что во время неоднократных личных встреч с Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун они ни разу не поднимали в разговоре с ним вопрос обращения с российскими военнопленными. Также Лубинец сказал, что хотелось бы услышать безоговорочные факты и аргументы, на которых основываются выводы миссии ООН по поводу возможных нарушений со стороны Украины.

Сегодня Лубинец отчитался о результатах недавнего мониторингового визита сотрудников Офиса уполномоченного в лагерь военнопленных. Проверялись условия содержания россиян, питание, наличие медицинского обеспечения и других прав, гарантированных Женевскими конвенциями.

"Установили, что российские военнопленные содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции <…> Температурный режим в помещениях и распорядок дня отвечает всем требованиям конвенции. Военнопленные имеют право на связь с родными путем периодических (поочередно) телефонных звонков, а также имеют право на труд. Питание осуществляется по общевойсковой раскладке продуктов", – подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что медобеспечение военнопленных также на высоком уровне. Есть стоматологический кабинет, флюорографический аппарат и УЗИ.

"А в свободное время военнопленные могут смотреть новости или играть в футбол на территории лагеря", – отметил Лубинец.

По его словам, в отчете ООН опубликована информация о негативных аспектах содержания российских военных в плену, однако отнюдь не очерчены положительные факты – хотя бы о телефонной связи с родственниками.

"Ведь украинские пленные не обеспечены даже таким правом и долго не имеют возможности пообщаться со своими родными", – добавил омбудсмен.

  • 16 марта глава поддерживаемой ООН комиссии по событиям в Украине Эрик Месе заявил, что пока не нашел доказательств геноцида, расследуя нарушения прав человека в российско-украинской войне.

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Теги: ООН, плен, лагерь, пленный, военнопленный, Дмитрий Лубинец
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