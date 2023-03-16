Комиссия ООН пока не видит признаков геноцида в Украине со стороны российских войск

Глава поддерживаемой ООН независимой международной комиссии по событиям в Украине Эрик Месе заявил, что не нашел доказательств геноцида, расследуя нарушения прав человека в российско-украинской войне. Об этом сообщает The Guardian.

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"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", – сказал Месе.

Он отметил, что команда изучает доказательства, и что есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" по поводу возможного геноцида.

В опубликованном сегодня отчете комиссии сказано, что россияне совершили целый ряд нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, многие из которых равносильны военным преступлениям.

В отчете говорится о нападениях на гражданских и энергетическую инфраструктуру, об умышленных убийствах, случаях незаконного лишения свободы, пытках, изнасилованиях и других формах сексуального насилия, а также о незаконном перемещении и депортации детей.

В комиссии считают, что волна атак российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины может быть приравнена к преступлениям против человечности, что требует дальнейшего расследования.

Комиссия также зафиксировала небольшое количество нарушений, совершенных и украинскими военнослужащими. В отчете говорится о "вероятных неизбирательных нападениях" и двух инцидентах, квалифицируемых как военные преступления, когда российские военнопленные были застрелены, ранены и подвергнуты пыткам.

Для составления данного доклада комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросила 348 женщин и 247 мужчин. Следователи осмотрели места разрушений, могилы, места заключения и пыток, а также остатки оружия, ознакомились различными документами и отчетами.

В декабре 2022-го комитет Сената США поддержал резолюцию о признании действий РФ геноцидом против украинцев.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

По состоянию на 14 марта уже 32 государства поддержали создание трибунала для Путина и его сообщников.

Оксана Житнюк

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