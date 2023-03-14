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Создание трибунала для Путина и его сообщников поддержали еще две страны – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 12:02
Создание трибунала для Путина и его сообщников поддержали еще две страны – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Еще две страны поддержали создание трибунала, который призван привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях против Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", – написал глава МИД.

Кулеба отметил, что уже 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.

"Путин и его сообщники предстанут перед судом", – заявил глава украинской дипломатии.

Читайте также: Россия виновна в преступлениях против человечества и должна ответить – вице-президент США

Наталія Медведєва
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