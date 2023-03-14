Создание трибунала для Путина и его сообщников поддержали еще две страны – Кулеба

Еще две страны поддержали создание трибунала, который призван привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях против Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", – написал глава МИД.

Кулеба отметил, что уже 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.

"Путин и его сообщники предстанут перед судом", – заявил глава украинской дипломатии.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.

По состоянию на 6 марта, создание спецтрибунала поддерживали 30 стран.

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Наталія Медведєва

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