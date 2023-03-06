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Трибунал для Путина поддерживают уже 30 стран – МИД

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 23:45
Трибунал для Путина поддерживают уже 30 стран – МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - скриншот из видеотрансляции)

Создание международного трибунала для Владимира Путина и кремлевской верхушки поддерживают уже 30 стран мира, в том числе вся Большая семерка, сказал в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона.

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"Я рад сообщить, что стран, поддерживающих спецтрибунал для России, уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. В выходные было 29 стран", – заявил министр.

Участие в этой группе означает, что страна согласна с необходимостью создания отдельного специального трибунала, который будет судить руководство России по факту агрессии против Украины.

"Спецтрибунал сосредоточится конкретно на преступлении агрессии. А это Путин и его ближайшее оцепление: Шойгу, Лавров и вся тусовка преступная", – сказал он.

Министр рассчитывает, что на ближайшей встрече представители государств должны продвинуться в вопросе иммунитета Путина.

"В международном праве есть тройка, которая пользуется полным иммунитетом от любого преследования. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Наша цель – решить этот вопрос иммунитетов, но это филигранная, нейрохирургическая операция", – сказал Кулеба.

Андрій Водяний
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МИД владимир путин дмитрий кулеба трибунал
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