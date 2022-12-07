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Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании действий РФ геноцидом против украинцев

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 23:05
Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании действий РФ геноцидом против украинцев - Фото
Конгресс США (Фото: EPA)

Резолюцию о признании действий России геноцидом против украинского народа поддержали в комитете Сената США по международным отношениям. Теперь документ готов к вынесению на голосование в Сенате. Об этом сообщает Голос Америки.

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Как отмечается, дата голосования в Сенате США за резолюцию о признании действий РФ геноцидом против украинцев пока не определена.

Соавторами документа выступили сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. Кроме них документ поддержали 14 других сенаторов от обеих партий.

"Путин своими действиями и словами невероятно четко дал понять, что его цель – уничтожить существование украинского народа. Я своими глазами видел его жестокость в Ирпене и Киевской области. …Мы должны и дальше делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за выживание", – говорится в заявлении сенатора-республиканца Джима Риша.

"Преступления, совершенные против украинского народа во время незаконной и неспровоцированной войны Путина, противоречат многочисленным международным конвенциям, и могут быть определены только как геноцид", – заявил сенатор-демократ Бен Кардин.

Резолюция, которую поддержал комитет Сената США, осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины, а также призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Документ поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению к ответственности российских политических лидеров и военного руководства за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечества и геноцид.

Резолюция также призывает президента США применить санкции Магнитского к лицам, ответственным или причастным к российскому геноциду в Украине.

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Наталія Медведєва
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сенат сша геноцид
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