Ринкевичс: Россияне — преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине
26.11.2022, 12:39
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал россиян преемниками советского тирана Иосифа Сталина, которые снова устроили геноцид украинского народа. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, сегодня мир чтит память миллионов украинцев, убитых сталинским режимом во время Голодомора.
Он отметил, что спустя 90 лет Россия снова начала полномасштабный геноцид украинцев.
"Чтобы избежать подобных трагедий в будущем, мы должны победить преемников Сталина сейчас", — написал дипломат.
СПРАВКА. Каждую четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после восстановления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время ужасных событий начала 1930-х годов. В Украине Голодомор официально признан геноцидом украинского народа.
- Недавно Ринкевичс заявил, что Россия угрожает ядерным оружием, чтобы запугать украинцев, однако нельзя исключать ни один сценарий.
- Он считает, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко уже воюет против Украины, однако в случае прямой агрессии армии РБ, необходимы новые санкции и еще большая изоляция Минска.
- Дипломат отмечал, что жестокость российских оккупантов на войне против Украины напоминают действия боевиков террористической организации ИГИЛ.
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