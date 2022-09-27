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МИД Латвии: Россия угрожает ядерным оружием для запугивания, но нельзя ничего исключать

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 10:23
МИД Латвии: Россия угрожает ядерным оружием для запугивания, но нельзя ничего исключать - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия угрожает ядерным оружием, чтобы запугать украинцев, однако нельзя исключать ни один сценарий. Об этом он сообщил TV3 "900 секунд", цитирует его Delfi.

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По его словам, риторика россиян о возможном применении ядерного оружия направлена на запугивание Украины и ее союзников. 

"Чтобы никто другой не посягал на Украину, потому что Россия вот-вот захватит ее часть и объявит своей, не исключая применения ядерного оружия", — сказал министр.

Он отметил, что сейчас это является частью информационной войны, однако "полностью нельзя исключать ни один сценарий".

Ринкевичс считает, что Россия не решится на ядерный удар по территории НАТО, а удар по территории Украины будет означать "эскалацию, где возможны все сценарии, и об этом недвусмысленно сказано Москве".

"Хоть это и риторика, но мы относимся к ней достаточно серьезно. Я не хочу сказать, что это может произойти, но мы готовимся к любым сценариям. Такой риторики не было бы, если бы Россия побеждала. Усиление риторики лишь подтверждает, что Россия проигрывает. Загнанная в угол крыса опасна. И с этим нужно считаться", — резюмировал он.

Читайте также: Боррель: Заявления Путина с угрозами ядерным оружием нужно воспринимать серьезно 

Дмитро Гриниченко
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Россия война ядерное оружие Латвия эдгарс ринкевичс
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