Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны санкции — МИД Латвии
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уже воюет против Украины, однако в случае прямой агрессии армии РБ, необходимы новые санкции и еще большая изоляция Минска. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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По его словам, Лукашенко уже участвует в войне, так как позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.
Он отметил, что если армия РБ будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести санкции против Минска и усилить международную изоляцию Беларуси.
"Самое главное — больше оружия для Украины", — написал дипломат.
- Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа.
- В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.
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