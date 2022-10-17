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Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны санкции — МИД Латвии

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 10:28
Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны санкции — МИД Латвии - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко уже воюет против Украины, однако в случае прямой агрессии армии РБ, необходимы новые санкции и еще большая изоляция Минска. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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По его словам, Лукашенко уже участвует в войне, так как позволяет россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

Он отметил, что если армия РБ будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести санкции против Минска и усилить международную изоляцию Беларуси.

"Самое главное — больше оружия для Украины", — написал дипломат.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходили и позже). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Читайте также: Россия уничтожит Лукашенко вместе с Украиной, если выиграет войну — представитель Дуды 

Дмитро Гриниченко
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война беларусь Латвия александр лукашенко эдгарс ринкевичс
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