Россия уничтожит Лукашенко вместе с Украиной, если выиграет войну — представитель Дуды
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко будет уничтожен вместе с Украиной, если России удастся победить в войне. Об этом заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох в интервью польскому радио ZET.
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По его словам, заявления Лукашенко и его режима являются "очень угрожающими".
"Это касается и заявлений в адрес Украины. Это пахнет атмосферой накануне Второй Мировой войны, обвинения в том, что против них что-то готовится, были угрозой", — заявил Кумох.
Он отметил, что проблема Лукашенко в том, что если Россия выиграет войну против Украины, то уничтожит диктатора вместе с покоренной страной.
- Ранее Кумох высказал мнение, что в России "есть признаки паники", иначе Владимир Путин не стал бы угрожать возможным применением ядерного оружия.
- Он считает, что режим Владимира Путина компрометирует себя, а смена власти в РФ возможна.
- Если Кремль воспользуется в войне против Украины ядерным оружием, такой шаг стал бы "нарушением глобальных табу" и полностью дестабилизировал бы ситуацию в самой России, заявил президент Польши Анджей Дуда.
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