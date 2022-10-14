Россия уничтожит Лукашенко вместе с Украиной, если выиграет войну — представитель Дуды

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко будет уничтожен вместе с Украиной, если России удастся победить в войне. Об этом заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох в интервью польскому радио ZET.

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По его словам, заявления Лукашенко и его режима являются "очень угрожающими".

"Это касается и заявлений в адрес Украины. Это пахнет атмосферой накануне Второй Мировой войны, обвинения в том, что против них что-то готовится, были угрозой", — заявил Кумох.

Он отметил, что проблема Лукашенко в том, что если Россия выиграет войну против Украины, то уничтожит диктатора вместе с покоренной страной.

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Дмитро Гриниченко

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