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Россия уничтожит Лукашенко вместе с Украиной, если выиграет войну — представитель Дуды

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 14:14
Россия уничтожит Лукашенко вместе с Украиной, если выиграет войну — представитель Дуды - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко будет уничтожен вместе с Украиной, если России удастся победить в войне. Об этом заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох в интервью польскому радио ZET.

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По его словам, заявления Лукашенко и его режима являются "очень угрожающими". 

"Это касается и заявлений в адрес Украины. Это пахнет атмосферой накануне Второй Мировой войны, обвинения в том, что против них что-то готовится, были угрозой", — заявил Кумох.

Он отметил, что проблема Лукашенко в том, что если Россия выиграет войну против Украины, то уничтожит диктатора вместе с покоренной страной. 

Читайте также: МИД Польши: НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война польша беларусь александр лукашенко якуб кумох
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