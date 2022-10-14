У Дуды заявили, что смена режима Путина возможна: В Украине видны предсмертные конвульсии
Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что режим диктатора Владимира Путина компрометирует себя, а смена власти в РФ возможна. Об этом он сообщил в интервью польскому радио ZET.
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По его словам, действия Путина — это "предсмертные конвульсии". Он отметил, что будет удивлен, если диктатор будет отмечать свой следующий день рождения в качестве руководителя РФ.
Кумох заявил, что пока Украина воюет против России, то Польша находится в безопасности, так как Украина также отстаивает и независимость Польши, а поэтому страна должна оказывать Украине всяческую помощь.
"Довольно поздно начинать думать о замене того, кто повел Россию на ненужную войну, спровоцировав десятки тысяч убитых россиян. Смена власти возможна всегда — это касается даже наиболее авторитарных режимов. Этот режим себя компрометирует, а действия Путина — это пересыхающие потоки", — сказал он.
- Ранее Кумох высказал мнение, что в России "есть признаки паники", иначе Владимир Путин не стал бы угрожать возможным применением ядерного оружия.
- Если Кремль воспользуется в войне против Украины ядерным оружием, такой шаг стал бы "нарушением глобальных табу" и полностью дестабилизировал бы ситуацию в самой России, заявил президент Польши Анджей Дуда.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, при чем "не обязательно с украинской территории".
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