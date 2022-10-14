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У Дуды заявили, что смена режима Путина возможна: В Украине видны предсмертные конвульсии

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 13:19
У Дуды заявили, что смена режима Путина возможна: В Украине видны предсмертные конвульсии - Фото
Якуб Кумох (Фото: KPRP/Eliza Radzikowska-Białobrzeska)

Глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что режим диктатора Владимира Путина компрометирует себя, а смена власти в РФ возможна. Об этом он сообщил в интервью польскому радио ZET.

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По его словам, действия Путина — это "предсмертные конвульсии". Он отметил, что будет удивлен, если диктатор будет отмечать свой следующий день рождения в качестве руководителя РФ. 

Кумох заявил, что пока Украина воюет против России, то Польша находится в безопасности, так как Украина также отстаивает и независимость Польши, а поэтому страна должна оказывать Украине всяческую помощь. 

"Довольно поздно начинать думать о замене того, кто повел Россию на ненужную войну, спровоцировав десятки тысяч убитых россиян. Смена власти возможна всегда — это касается даже наиболее авторитарных режимов. Этот режим себя компрометирует, а действия Путина — это пересыхающие потоки", — сказал он. 

Читайте также: Зеленский: Окружение Путина — щенки, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война польша владимир путин якуб кумох
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