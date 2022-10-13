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Зеленский: Окружение Путина — щенки, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 15:36
Зеленский: Окружение Путина — щенки, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский назвал окружение диктатора Владимира Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием". Об этом он сообщил в интервью немецкому каналу ZDF.

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По его словам, каждый из окружения Путина является "щенком".

"Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит о том, что Россия применит ядерное оружие. Это что такое вообще?", — сказал Зеленский.

Он отметил, что если в Кремле увидят сильную позицию Запада, то не станут применять никакое оружие, так как Путин будет бояться потерять свою власть.

"Его сожрет население. Он должен бояться. Европа со своей многовековой историей и весь мир не должны бояться одного человека. Это всего лишь человек", — заявил президент.

Читайте также: Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если ударит ядерным оружием — Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин
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