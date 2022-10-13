Зеленский о переговорах с РФ: Путин — воплощение террориста, Европа должна его изолировать

Президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "воплощением террориста" и заявил, что Европа должна его изолировать. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ZDF.

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По его словам, накануне полномасштабного вторжения России, он пытался несколько раз поговорить с Путиным, но безуспешно.

"Россияне не хотели со мной говорить. Они сказали: мы вторгнемся в страну – и все. А теперь они вторглись к нам и заявляют, что хотят говорить со мной", — сказал Зеленский.

Он назвал Путина "воплощением террориста" и заявил, что после российского диктатора "кто-то придет".

Глава государства уверен, что массированные удары по украинским городам 10 и 11 октября свидетельствуют о том, что "последствия еще не причинили вреда" Путину.

"Он чувствует, что теряет доверие к собственному обществу. У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться. Сейчас задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции. Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", — резюмировал он.

Ранее в этом интервью Зеленский сказал, что считает, что Путин применит ядерное оружие, если точно будет знать, что для него не будет никаких последствий.

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Дмитро Гриниченко

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