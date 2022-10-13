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Зеленский о переговорах с РФ: Путин — воплощение террориста, Европа должна его изолировать

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 14:17
Зеленский о переговорах с РФ: Путин — воплощение террориста, Европа должна его изолировать - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "воплощением террориста" и заявил, что Европа должна его изолировать. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ZDF.

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По его словам, накануне полномасштабного вторжения России, он пытался несколько раз поговорить с Путиным, но безуспешно. 

"Россияне не хотели со мной говорить. Они сказали: мы вторгнемся в страну – и все. А теперь они вторглись к нам и заявляют, что хотят говорить со мной", — сказал Зеленский.

Он назвал Путина "воплощением террориста" и заявил, что после российского диктатора "кто-то придет". 

Глава государства уверен, что массированные удары по украинским городам 10 и 11 октября свидетельствуют о том, что "последствия еще не причинили вреда" Путину. 

"Он чувствует, что теряет доверие к собственному обществу. У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться. Сейчас задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции. Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", — резюмировал он. 

Ранее в этом интервью Зеленский сказал, что считает, что Путин применит ядерное оружие, если точно будет знать, что для него не будет никаких последствий. 

Читайте также: Макрон заявил, что цели войны — возвращение границ 1991 года. О Крыме ответил уклончиво 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин переговоры с россией
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