Зеленский о переговорах с РФ: Путин — воплощение террориста, Европа должна его изолировать
Президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "воплощением террориста" и заявил, что Европа должна его изолировать. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ZDF.
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По его словам, накануне полномасштабного вторжения России, он пытался несколько раз поговорить с Путиным, но безуспешно.
"Россияне не хотели со мной говорить. Они сказали: мы вторгнемся в страну – и все. А теперь они вторглись к нам и заявляют, что хотят говорить со мной", — сказал Зеленский.
Он назвал Путина "воплощением террориста" и заявил, что после российского диктатора "кто-то придет".
Глава государства уверен, что массированные удары по украинским городам 10 и 11 октября свидетельствуют о том, что "последствия еще не причинили вреда" Путину.
"Он чувствует, что теряет доверие к собственному обществу. У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться. Сейчас задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции. Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", — резюмировал он.
Ранее в этом интервью Зеленский сказал, что считает, что Путин применит ядерное оружие, если точно будет знать, что для него не будет никаких последствий.
- 4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен отказ от переговоров с Путиным.
- 11 октября глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что закончить войну переговорами невозможно, пока у власти в России находится Путин и его преемники.
- Президент США Джо Байден также заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20 в Индонезии, аргументируя это военными преступлениями диктатора.
- В Государственном департаменте США считают, что заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к переговорам с Западом, являются "позерством". Спикер Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон не будет ничего обсуждать с Москвой без Украины.
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