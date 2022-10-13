Макрон заявил, что цели войны — возвращение границ 1991 года. О Крыме ответил уклончиво

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что цели Украины в войне — это возвращение на границы 1991 года. Одновременно он уклончиво ответил на вопрос о военном освобождении временно оккупированного Крыма. Об этом он заявил в интервью каналу France 2, цитирует его 20 minutes.

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По его словам, цели ясны — это восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, а вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем.

На вопрос, поддержит ли он военное освобождение Крыма, Макрон заявил, что "в какой-то момент по мере развития войны, и России, и Украине придется вернуться за стол переговоров".

"Мы хотим помочь украинцам сопротивляться, сохранить единство Европы и усадить их за стол переговоров с Россией, потому что переговоры не означают сдачи", — сказал французский лидер.

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Дмитро Гриниченко

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