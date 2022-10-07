Макрон: Франция планирует поставить Украине новые САУ Caesar. Будет от шести до 12 орудий
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна планирует поставить Украине новые самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после первого заседания Политического сообщества European в Праге, цитирует его французский канал BFM TV.
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По его словам, страна рассматривает возможность отправки новых "Цезарей" Украине. Он отметил, что Париж работает над вопросом с несколькими странами Европейского Союза.
Осведомленный источник канала сообщил, что Франция планирует поставить Украине от шести до 12 САУ, взятых из заказа для Дании. Также в Париже изучают возможность поставки 20 бронированных машин Bastion.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой точки зрения, с гуманитарной точки зрения и с военной точки зрения. Мы продолжаем двигаться вперед на основе поступивших запросов и очень тесно координируем действия между членами Европейского Союза и Великобританией", — сказал Макрон.
- 2 апреля Макрон заявил, что его страна поставляет Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (Caesar).
- 25 мая генерал Валерий Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже на передовой.
- Во время визита в Киев Макрон заявлял, что Украина получила уже 12 французских установок и обещал поставить еще шесть.
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