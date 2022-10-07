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Макрон: Франция планирует поставить Украине новые САУ Caesar. Будет от шести до 12 орудий

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 09:51
Макрон: Франция планирует поставить Украине новые САУ Caesar. Будет от шести до 12 орудий - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна планирует поставить Украине новые самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после первого заседания Политического сообщества European в Праге, цитирует его французский канал BFM TV.

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По его словам, страна рассматривает возможность отправки новых "Цезарей" Украине. Он отметил, что Париж работает над вопросом с несколькими странами Европейского Союза. 

Осведомленный источник канала сообщил, что Франция планирует поставить Украине от шести до 12 САУ, взятых из заказа для Дании. Также в Париже изучают возможность поставки 20 бронированных машин Bastion.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой точки зрения, с гуманитарной точки зрения и с военной точки зрения. Мы продолжаем двигаться вперед на основе поступивших запросов и очень тесно координируем действия между членами Европейского Союза и Великобританией", — сказал Макрон.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту. С момента начала полномасштабного вторжения России, Украина получила от Франции уже 18 установок. 

Читайте также: Франция отдаст Украине гаубицы Caesar, изготовленные для Дании – Le Monde 

Дмитро Гриниченко
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