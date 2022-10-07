Макрон: Франция планирует поставить Украине новые САУ Caesar. Будет от шести до 12 орудий

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна планирует поставить Украине новые самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после первого заседания Политического сообщества European в Праге, цитирует его французский канал BFM TV.

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По его словам, страна рассматривает возможность отправки новых "Цезарей" Украине. Он отметил, что Париж работает над вопросом с несколькими странами Европейского Союза.

Осведомленный источник канала сообщил, что Франция планирует поставить Украине от шести до 12 САУ, взятых из заказа для Дании. Также в Париже изучают возможность поставки 20 бронированных машин Bastion.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой точки зрения, с гуманитарной точки зрения и с военной точки зрения. Мы продолжаем двигаться вперед на основе поступивших запросов и очень тесно координируем действия между членами Европейского Союза и Великобританией", — сказал Макрон.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту. С момента начала полномасштабного вторжения России, Украина получила от Франции уже 18 установок.

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Дмитро Гриниченко

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