Франция отдаст Украине гаубицы Caesar, изготовленные для Дании – Le Monde
Франция может передать Украине от шести до двенадцати новых гаубиц Caesar, первоначально предназначенных для Дании, пишет Le Monde.
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Издание сообщает, что Франция намерена передать Украине партию орудий Caesar, которые были произведены по заказу Дании. В партию могут войти от шести до двенадцати гаубиц. Соглашение об этом сейчас обсуждается правительствами трех стран.
Le Monde утверждает, что этот вопрос присутствует в переписке президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.
По данным газеты, орудия были изготовлены для Дании по заказу 2017 года на 15 единиц, который в 2019 году был дополнен еще 4 орудиями. Готовые гаубицы еще проходят технический контроль и не вполне соответствует параметрам заказа. Украина якобы согласна использовать их без доработки.
В Елисейском дворце и в Министерстве обороны Франции на запрос газеты ответили, что комментариев не будет.
С начала российского вторжения Франция передала Украине уже 18 гаубиц Caesar.
- 25 мая генерал Валерий Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже работают на передовой.
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