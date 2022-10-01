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Франция отдаст Украине гаубицы Caesar, изготовленные для Дании – Le Monde﻿

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 21:38
Франция отдаст Украине гаубицы Caesar, изготовленные для Дании – Le Monde﻿ - Фото
САУ Caesar (Фото - Facebook Валерий Залужный)

Франция может передать Украине от шести до двенадцати новых гаубиц Caesar, первоначально предназначенных для Дании, пишет Le Monde.

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Издание сообщает, что Франция намерена передать Украине партию орудий Caesar, которые были произведены по заказу Дании. В партию могут войти от шести до двенадцати гаубиц. Соглашение об этом сейчас обсуждается правительствами трех стран. 

Le Monde утверждает, что этот вопрос присутствует в переписке президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

По данным газеты, орудия были изготовлены для Дании по заказу 2017 года на 15 единиц, который в 2019 году был дополнен еще 4 орудиями. Готовые гаубицы еще проходят технический контроль и не вполне соответствует параметрам заказа. Украина якобы согласна использовать их без доработки. 

В Елисейском дворце и в Министерстве обороны Франции на запрос газеты ответили, что  комментариев не будет.

С начала российского вторжения Франция передала Украине уже 18 гаубиц Caesar.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Сергій Бережний
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франция дания военная помощь CAESAR
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