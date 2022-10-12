Макрон заявил, что "очевидно" продолжит разговаривать с Путиным
12.10.2022, 23:27
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "очевидно" продолжит общаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире французского телевидения, передает BMF TV.
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"Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним <...> И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией", – заявил Макрон.
Он также сказал, что война продлится еще "несколько месяцев", потому Европе нужно готовиться провести зиму в условиях войны.
- 19 августа Макрон звонил Путину из-за ситуации на ЗАЭС. Это был первый с конца мая звонок французского лидера российскому диктатору.
- 11 сентября Макрон снова позвонил Путину и призвал вывести войска с Запорожской АЭС.
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