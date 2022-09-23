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Макрон считает, что Путин напал из-за последствий COVID-19 и обиды. Хочет общаться дальше

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23.09.2022, 11:45
Макрон считает, что Путин напал из-за последствий COVID-19 и обиды. Хочет общаться дальше - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: EPA)

У французского президента Эмманюэля Макрона "нет рационального объяснения", почему российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины и, практически, всего западного мира. Он считает, что речь идет о совокупности факторов, в первую очередь о "большой обиде" россиян, о чем рассказал в интервью CNN.

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"Мне кажется, это комбинация обиды, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19 и изоляции [Путина]", – сказал он.

Макрон назвал решение Кремля объявить мобилизацию в России "ошибкой" и упущенной возможностью Путина "встать на путь мира".

При этом он настаивает на продолжении общения с Кремлем: "Благодаря этому диалогу мы смогли провести визит представителей МАГАТЭ, например, на Запорожскую электростанцию".

Читайте также: В Польше предложили Шольцу и Макрону "поделиться" с Путиным своими территориями 

Євген Пилипенко
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война владимир путин франция эмманюэль макрон изоляция вторжение обида COVID-19
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