Макрон считает, что Путин напал из-за последствий COVID-19 и обиды. Хочет общаться дальше

У французского президента Эмманюэля Макрона "нет рационального объяснения", почему российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины и, практически, всего западного мира. Он считает, что речь идет о совокупности факторов, в первую очередь о "большой обиде" россиян, о чем рассказал в интервью CNN.

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"Мне кажется, это комбинация обиды, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19 и изоляции [Путина]", – сказал он.

Макрон назвал решение Кремля объявить мобилизацию в России "ошибкой" и упущенной возможностью Путина "встать на путь мира".

При этом он настаивает на продолжении общения с Кремлем: "Благодаря этому диалогу мы смогли провести визит представителей МАГАТЭ, например, на Запорожскую электростанцию".

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Євген Пилипенко

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