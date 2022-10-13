Макрон заявил, что ядерный удар РФ не потребует аналогичного ответа: Это не наша доктрина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможный тактический ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции. Об этом он сообщил в интервью каналу France 2, цитирует его BMF TV.

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По его словам, ядерное сдерживание Франции работает, однако стоит меньше говорить о ядерном оружии, чтобы не "подрывать доверие". Он отметил, что ядерная доктрина Франции основана на "фундаментальных интересах нации, которые очень четко определены".

На вопрос о возможном тактическом ядерном ударе РФ Макрон заявил, что это не потребует ядерного ответа со стороны Франции.

"Это не наша доктрина. Со стороны России было бы исторической ответственностью применить ядерное оружие. Россия несет эту ответственность и Владимир Путин это знает", — сказал Макрон.

Он считает, что Франция должна помогать Украине сопротивляться и "строить мир", чтобы не допустить "распространения конфликта географически или вертикально, то есть с помощью химического или ядерного оружия".

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Дмитро Гриниченко

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