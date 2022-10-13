Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна в ближайшие недели поставит Украине радары и системы ПВО. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на интервью Макрона телеканалу France 2 и на осведомленный источник.
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Как отмечается, в интервью Макрон не сообщил подробностей о том, какой тип зенитных ракет или сколько их будет поставлено.
"Сейчас новая фаза бомбардировок с земли, моря, воздуха и беспилотниками по основной инфраструктуре и гражданскому населению", – сказал Макрон об агрессии России против Украины.
Он добавив, что в ближайшие недели в Украину будут доставлены радары и зенитные ракеты, чтобы защитить страну от дронов и ракетных ударов.
Источник Sky News сообщил, что Париж предоставит Украине системы Crotale – зенитные ракеты малой дальности, которые используются для перехвата низколетящих ракет и самолетов.
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- 12 октября сообщалось, что Германия передаст Украине дополнительные MARS II и PzH 2000, Нидерланды – ракеты ПВО.
- Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн.
- Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи Рамштайн-6 заявил, что США вместе с союзниками быстро дадут Украине ПВО и боеприпасы для наступления.
- Литва передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, 120-мм минометы, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.
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