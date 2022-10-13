Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна в ближайшие недели поставит Украине радары и системы ПВО. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на интервью Макрона телеканалу France 2 и на осведомленный источник.

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Как отмечается, в интервью Макрон не сообщил подробностей о том, какой тип зенитных ракет или сколько их будет поставлено.

"Сейчас новая фаза бомбардировок с земли, моря, воздуха и беспилотниками по основной инфраструктуре и гражданскому населению", – сказал Макрон об агрессии России против Украины.

Он добавив, что в ближайшие недели в Украину будут доставлены радары и зенитные ракеты, чтобы защитить страну от дронов и ракетных ударов.

Источник Sky News сообщил, что Париж предоставит Украине системы Crotale – зенитные ракеты малой дальности, которые используются для перехвата низколетящих ракет и самолетов.

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Наталія Медведєва

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