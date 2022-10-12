Украина в ближайшие недели получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 – Германия

В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 сверх ранее запланированных. Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Германии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министерство отметило, что "встреча в формате Рамштайн проходит в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация в РФ, псевдореферендумы, украинское контрнаступление".

"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II", – заявили в Минобороны ФРГ.

Также министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в Twitter, что "трусливые нападения России на мирных жителей демонстрируют, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать возможности Украины защищаться, поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины".

В прошлом месяце Минобороны Германии сообщило, что на 22 сентября была намечена доставка Украине военной техники, в том числе четырех САУ PzH 2000 и двух РСЗО MARS II.

12 октября на открытии шестой встречи коалиции Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ "добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией" и что "партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.