Остин на открытии Рамштайна: ВСУ добились выдающихся успехов и изменили динамику войны
Украинские военные добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией. Партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе, заявил на открытии шестой встречи коалиции Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин.
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"Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации. Они отвоевали тысячи квадратных километров своей земли", – заявил Остин.
Эти победы принадлежат украинским военным, но поддержка Контактной группы Рамштайн очень важна, отметил Остин: "Мы добились огромного прогресса, работая вместе".
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Он заверил, что Контактная группа полна решимости, а поддержка Украины не зависит от времени года или исхода какого-то конкретного сражения.
"Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины – как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу", – заявил глава Пентагона.
Партнеры также активизируют усилия по обучению украинских военных и должны подтолкнуть к инновациям свой ВПК, чтобы обеспечить ВСУ необходимым оборудованием, добавил Остин.
Первым номером в повестке Рамштайна будет укрепление противовоздушной обороны, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников и добавил: "Чувствую оптимизм. Следите за новостями!"
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
- После этого США заявили, что ускоряют доставку в Украину первых двух систем ПВО NASAMS. Германия поставила первый из четырех комплексов ПВО IRIS-T.
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