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Остин на открытии Рамштайна: ВСУ добились выдающихся успехов и изменили динамику войны

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 15:09
Остин на открытии Рамштайна: ВСУ добились выдающихся успехов и изменили динамику войны - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Украинские военные добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией. Партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе, заявил на открытии шестой встречи коалиции Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин.

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"Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации. Они отвоевали тысячи квадратных километров своей земли", – заявил Остин.

Эти победы принадлежат украинским военным, но поддержка Контактной группы Рамштайн очень важна, отметил Остин: "Мы добились огромного прогресса, работая вместе".

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Он заверил, что Контактная группа полна решимости, а поддержка Украины не зависит от времени года или исхода какого-то конкретного сражения.

"Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины – как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу", – заявил глава Пентагона.

Партнеры также активизируют усилия по обучению украинских военных и должны подтолкнуть к инновациям свой ВПК, чтобы обеспечить ВСУ необходимым оборудованием, добавил Остин.

Первым номером в повестке Рамштайна будет укрепление противовоздушной обороны, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников и добавил: "Чувствую оптимизм. Следите за новостями!"

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Марко Сировой
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пентагон Алексей Резников оружие пво военная помощь рамштайн Ллойд Остин
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