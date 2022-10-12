Столтенберг перед встречей НАТО и Рамштайном: Приоритетом будут поставки ПВО Украине
На встрече министров обороны стран НАТО и коалиции формата Рамштайн топ-темой будут поставки систем противовоздушной обороны Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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"Мы будем обсуждать, как резко увеличить поддержку Украины. Топ-приоритетом будут (поставки. – Ред.) большего числа систем ПВО для Украины", – сказал Столтенберг.
Сейчас эскалация со стороны России – на наивысшем уровне с 24 февраля, отметил генсек. РФ объявила незаконную аннексию, мобилизацию, нанесла неизбирательные массированные ракетные удары по украинским городам и делает ядерные угрозы.
"Мы встретимся с министром обороны Алексеем Резниковым. Месседж от союзников НАТО будет такой: мы стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее, мы готовы к долгосрочному пути и будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – подытожил Столтенберг.
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
- После этого США заявили, что ускоряют доставку в Украину первых двух систем ПВО NASAMS. Германия обещает поставить в ближайшие дни ПВО IRIS-T.
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