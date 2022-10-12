Столтенберг перед встречей НАТО и Рамштайном: Приоритетом будут поставки ПВО Украине

На встрече министров обороны стран НАТО и коалиции формата Рамштайн топ-темой будут поставки систем противовоздушной обороны Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Мы будем обсуждать, как резко увеличить поддержку Украины. Топ-приоритетом будут (поставки. – Ред.) большего числа систем ПВО для Украины", – сказал Столтенберг.

Сейчас эскалация со стороны России – на наивысшем уровне с 24 февраля, отметил генсек. РФ объявила незаконную аннексию, мобилизацию, нанесла неизбирательные массированные ракетные удары по украинским городам и делает ядерные угрозы.

"Мы встретимся с министром обороны Алексеем Резниковым. Месседж от союзников НАТО будет такой: мы стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее, мы готовы к долгосрочному пути и будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – подытожил Столтенберг.

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Марко Сировой

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