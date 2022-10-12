Канада передаст ВСУ военную помощь на $47 млн: в пакет войдут артснаряды и зимняя форма
12.10.2022, 17:33
Анита Ананд (Скриншот)
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн. Об этом сообщает CBC.
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Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи для Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 октября.
Она отметила, что новый пакет будет включать в себя 500 000 единиц зимней формы, на чем Канада специализируется.
Также Канада передаст военное оборудование, в частности артиллерийские снаряды – на $15,2 млн, и обеспечение спутниковой связи на $2 млн.
- 12 октября на открытии шестого Рамштайна глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ "добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией" и что "партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе".
- Минобороны Германии сообщило, что в ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000.
- Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
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