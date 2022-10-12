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Канада передаст ВСУ военную помощь на $47 млн: в пакет войдут артснаряды и зимняя форма

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 17:33
Канада передаст ВСУ военную помощь на $47 млн: в пакет войдут артснаряды и зимняя форма - Фото
Анита Ананд (Скриншот)

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $47 млн. Об этом сообщает CBC.

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Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи для Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 октября.

Она отметила, что новый пакет будет включать в себя 500 000 единиц зимней формы, на чем Канада специализируется.

Также Канада передаст военное оборудование, в частности артиллерийские снаряды – на $15,2 млн, и обеспечение спутниковой связи на $2 млн.

  • 12 октября на открытии шестого Рамштайна глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ "добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией" и что "партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе".
  • Минобороны Германии сообщило, что в ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000. 
  • Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
Оксана Житнюк
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канада военная помощь анита ананд зимняя форма
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