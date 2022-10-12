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Летчик ВСУ уничтожил две ракеты и пять "шахидов" россиян и успешно катапультировался

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12.10.2022, 23:46
Летчик ВСУ уничтожил две ракеты и пять
Иллюстративное фото - ЕРА

Украинский летчик сбил пять дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, две крылатые раке оккупантов, после чего на самолете произошла авария, и пилот успешно катапультировался. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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По данным Воздушных сил, 12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации.

"Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", – сообщают Воздушные силы.

Ранее в этот же день летчик уже уничтожил пять дронов-камикадзе армии РФ: три – на юге, два – над Винницей. Во время массированного ракетного обстрела летчик также сбил две крылатые ракеты оккупантов.

"По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и катапультировался", – сообщают в Воздушных силах.

Летчику хотят присвоить звание Героя Украины.

  • Вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито девять из одиннадцати БПЛА Shahed-136.
  • Сегодня утром зенитчики ВСУ сбили четыре российских ударных вертолета за 18 минут.
  • Сегодня вечером об уничтожении вражеских объектов сообщили в Житомирской, Ровенской и Черкасской областях.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Оксана Житнюк
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война пво беспилотник летчик дрон-камикадзе
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