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Зенитчики ВСУ сбили четыре российских ударных вертолета за 18 минут

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 13:30
Зенитчики ВСУ сбили четыре российских ударных вертолета за 18 минут - Фото
Российский вертолет Ка-52 (скриншот видео)

Украинские зенитчики сбили четыре ударных вертолета армии России за 18 минут. Об этом сообщает командование Воздушных Сил.

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Как минимум четыре вертолета были сбиты на южном направлении с 08:40 до 08:58. Вероятно, это были ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Они осуществляли огневую поддержку наземных сил оккупантов.

СПРАВКА. Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года, стоимость единицы – порядка $15 млн. Российская пропаганда пафосно называла его "летающим танком".

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, три – за линией фронта. Также велась боевая работа по еще двум вертолетам – вероятно, количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.

Смотрите также: У россиян "долетался" еще один боевой вертолет Ка-52 – видео

Марко Сировой
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ВСУ война вертолет пво армия рф аллигатор воздушные силы ка-52 вкс рф войска россии
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