Зенитчики ВСУ сбили четыре российских ударных вертолета за 18 минут

Украинские зенитчики сбили четыре ударных вертолета армии России за 18 минут. Об этом сообщает командование Воздушных Сил.

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Как минимум четыре вертолета были сбиты на южном направлении с 08:40 до 08:58. Вероятно, это были ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Они осуществляли огневую поддержку наземных сил оккупантов.

СПРАВКА. Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года, стоимость единицы – порядка $15 млн. Российская пропаганда пафосно называла его "летающим танком".

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, три – за линией фронта. Также велась боевая работа по еще двум вертолетам – вероятно, количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.

10 октября украинский солдат сбил "стингером" две крылатые ракеты армии РФ за день.

Поставки Украине ПВО будут топ-приоритетом на встрече НАТО и коалиции "Рамштайн".

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Марко Сировой

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