Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады показали видео с уничтоженным российским вертолетом Ка-52 "Аллигатор".

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"Новейший боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Гордость России... Долетался!", – прокомментировали военнослужащие.

В публикации не уточняется, когда и на каком участке фронта был уничтожен очередной российский вертолет.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 октября армия РФ потеряла в войне против Украины 234 вертолета и 266 самолетов. Потери убитыми составили около 62 060 человек.

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Оксана Житнюк

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