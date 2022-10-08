Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады показали видео с уничтоженным российским вертолетом Ка-52 "Аллигатор".
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"Новейший боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Гордость России... Долетался!", – прокомментировали военнослужащие.
В публикации не уточняется, когда и на каком участке фронта был уничтожен очередной российский вертолет.
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 октября армия РФ потеряла в войне против Украины 234 вертолета и 266 самолетов. Потери убитыми составили около 62 060 человек.
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