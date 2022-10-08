UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У россиян "долетался" еще один боевой вертолет Ка-52 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 18:19
Вертолет оккупационной армии РФ в Украине (скриншот)
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады показали видео с уничтоженным российским вертолетом Ка-52 "Аллигатор".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Новейший боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Гордость России... Долетался!", – прокомментировали военнослужащие.

В публикации не уточняется, когда и на каком участке фронта был уничтожен очередной российский вертолет.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".
  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 октября армия РФ потеряла в войне против Украины 234 вертолета и 266 самолетов. Потери убитыми составили около 62 060 человек.

Читайте также: В Николаевской области сбили Shahed-136 из крупнокалиберного пулемета: видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет потери аллигатор ка-52 128 бригада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 