В Николаевской области сбили Shahed-136 из крупнокалиберного пулемета: видео
08.10.2022, 12:05
Обломки ударного дрона Shahed-136 (фото - скриншот из видео)
Утром 8 октября в Николаевской области сбили из крупнокалиберного пулемета иранский дрон-камикадзе. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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Как отмечается, воины мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбили дрон-камикадзе Shahed-136.
- Несмотря на то, что в Украине сбиты и упали десятки Shahed-136, Иран продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.
- 7 октября сообщалось, что на аэродром Лунинец в Беларуси, вероятно, доставлены по меньшей мере 20 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136 и командные пункты для управления ими.
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